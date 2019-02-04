«Коррупционер высшего сорта»: Тимошенко обвинила Порошенко в махинациях и коррупции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/615/12145615/shablon-1h2-pic905-895x505-69103.jpg">

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в подтасовке избирательных списков и коррупции. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам политика, за год доход Порошенко вырос в 82 раза на фоне бедности украинцев. Она уточнила, что увеличения дохода ему удалось добиться в том числе через предоставление денег Украине под проценты.

Реклама

«…я еще подготовлю письменное обращение в Национальное антикоррупционное агентство, где должны составить протокол о коррупции, когда должностное лицо зарабатывает на стране нечестные деньги», — сказала Тимошенко.

Она добавила, что Порошенко использует бюджетные деньги для подкупа избирателей., в ходе которого на украинской территории создается сеть, где людям предлагают деньги за голоса.

«Порошенко — это коррупционер высшего сорта», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее сообщалось, что почти 90 человек захотели стать президентами Украины.