«Коррупционер высшего сорта»: Тимошенко обвинила Порошенко в махинациях и коррупции
Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в подтасовке избирательных списков и коррупции. Об этом сообщает «Украинская правда».
По словам политика, за год доход Порошенко вырос в 82 раза на фоне бедности украинцев. Она уточнила, что увеличения дохода ему удалось добиться в том числе через предоставление денег Украине под проценты.
«…я еще подготовлю письменное обращение в Национальное антикоррупционное агентство, где должны составить протокол о коррупции, когда должностное лицо зарабатывает на стране нечестные деньги», — сказала Тимошенко.
Она добавила, что Порошенко использует бюджетные деньги для подкупа избирателей., в ходе которого на украинской территории создается сеть, где людям предлагают деньги за голоса.
«Порошенко — это коррупционер высшего сорта», — подчеркнула Тимошенко.
Ранее сообщалось, что почти 90 человек захотели стать президентами Украины.