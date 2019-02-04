В МИД заявили, что ожидают от Совета Европы восстановления прав России

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Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия ожидает от Совета Европы восстановления своих прав, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия не стремится к конфронтации и открыта для взаимодействия.

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«Ожидаем от них восстановления наших законных прав, после чего наши выплаты будут возобновлены в полном объеме», — сказал Келин.

Он добавил, что необходимо продолжать работу, направленную на формирования общего гуманитарно-правового пространства от Атлантики до Тихого океана. Келин заметил, что в случае крайних мер со стороны европейских стран, ответственность за «развал общеевропейского дома» ляжет на тех, кто затеял конфронтацию.

Ранее Володин призвал ПАСЕ возвратить уплаченные Россией взносы.