В МИД заявили, что ожидают от Совета Европы восстановления прав России
Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия ожидает от Совета Европы восстановления своих прав, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия не стремится к конфронтации и открыта для взаимодействия.
«Ожидаем от них восстановления наших законных прав, после чего наши выплаты будут возобновлены в полном объеме», — сказал Келин.
Он добавил, что необходимо продолжать работу, направленную на формирования общего гуманитарно-правового пространства от Атлантики до Тихого океана. Келин заметил, что в случае крайних мер со стороны европейских стран, ответственность за «развал общеевропейского дома» ляжет на тех, кто затеял конфронтацию.
Ранее Володин призвал ПАСЕ возвратить уплаченные Россией взносы.