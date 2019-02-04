«Блогеры из Москвы»: Трамп прокомментировал CBS обвиняемых по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News прокомментировал продолжающееся дело о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Корреспондент телеканала спросил о реакции Трампа на вопросы по «российскому делу» от специального прокурора США Роберта Мюллера. На это он ответил, что был самым жестким президентом по отношению к Москве.

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«Запомните это. Не было президента, который был бы жестче с Россией, чем Дональд Трамп», — ответил американский лидер.

Кроме того, во время интервью корреспондент напомнил о 34 людях, которым спецпрокурор Мюллер предъявил обвинения по «российскому делу».

«Из 34 человек многие оказались блогерами из Москвы или людьми, которые не имели ко мне никакого отношения, не имели никакого отношения к тому, о чем они говорят, или это люди, которых поймали на лжи», — ответил Трамп.

Американский президент заявил, что расследование вмешательства в выборы — «ужасная вещь», которая произошла в стране, потому что дело Мюллера — это «охота на ведьм».

Трамп также заявил, что вопрос обнародования финального отчета Мюллера по «российскому делу» будет зависеть от решения генерального прокурора.