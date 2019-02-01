CNN назвал страну, в которой пройдет второй саммит Трампа и Ким Чен Ына

Второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на территории Вьетнама и состоится в конце февраля, рассказал осведомленный источник телеканала CNN.

Согласно текущему плану встреча Трампа и Ким Чен Ыны должна состояться в городе Дананг, рассказали высокопоставленный чиновник из администрации президента США и еще один осведомленный источник. План дорабатывается, отмечает CNN.

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Саммит США и Северной Кореи в Сингапуре в 2018 году завершился тем, что Пхеньян принял на себя обязательство «работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова», говорится в материале.

Однако с тех пор переговоры американской и северокорейской стороны, похоже, застопорились. Критики винят администрацию Трампа в том, что она не смогла договориться с северокорейским лидером на первом саммите, подчеркивает телеканал.

Ранее сообщалось, что США поставили ряд требований КНДР, в том числе предоставить доступ на ядерные объекты в стране.