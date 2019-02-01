В Кремле назвали темы совещания Путина с членами Совбеза

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами российского Совбеза предполагаемый выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ситуацию в Венесуэле, а также внутренние вопросы, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в совещании приняли участие спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, главы минобороны и МИДа Сергей Шойгу и Сергей Лавров, директоры ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и климата Сергей Иванов.

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«Обсуждалась ситуация в Венесуэле, снова была отмечена необходимость того, чтобы страна самостоятельно разобралась в внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства», — рассказал Песков.

Также участники совещания подробно обсудили вопросы стратегической стабильности и международной безопасности на фоне ожидаемой реализации США выхода из ДРСМД.

Ранее Песков прокомментировал послание Гуайдо России.