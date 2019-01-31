Генсек ООН предложил Венесуэле помощь
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности организации приложить усилия для политического урегулирования ситуации в Венесуэле, передает ТАСС.
Об этом он написал в письме лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.
По данным агентства, Гутерреш обеспокоен ситуацией в Венесуэле.
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Как отмечается, генсек ООН считает, что происходящее в стране «плохо влияет» на венесуэльский народ.
Ранее сообщалось, что США выступили за мирную передачу власти в Венесуэле.