Генсек ООН предложил Венесуэле помощь

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности организации приложить усилия для политического урегулирования ситуации в Венесуэле, передает ТАСС.

Об этом он написал в письме лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

По данным агентства, Гутерреш обеспокоен ситуацией в Венесуэле.

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Как отмечается, генсек ООН считает, что происходящее в стране «плохо влияет» на венесуэльский народ.

Ранее сообщалось, что США выступили за мирную передачу власти в Венесуэле.