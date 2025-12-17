На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не удивлен результатами»: Коростелев о лыжных гонках на Кубке мира

Лыжник Коростелев: не удивлен результатами на Кубке мира
Sergey Elagin/Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что ожидал высокого уровня конкуренции на этапе Кубка мира в Давосе. Его слова передает Sports.

«Я представлял, что они здесь такие быстрые. Помню свои ощущения с юниорского ЧМ — это было что-то очень тяжелое. За три года я ни разу не испытывал ощущения горения в ногах. Я не удивлен результатами, но все равно хотелось выступить получше», — высказался Коростелев.

Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев рассказал о поддержке иностранцев во время гонок на Кубке мира.

