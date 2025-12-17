В Запорожской области временно нарушено теплоснабжение ряда домов

Балицкий: в Энергодаре порыв на трубопроводе нарушил теплоснабжение ряда домов

В Энергодаре из-за технологического порыва на транзитном трубопроводе по улице Советской временно нарушено теплоснабжение. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В Энергодаре, в связи с технологическим порывом на транзитном трубопроводе по улице Советской, временно нарушено теплоснабжение ряда многоквартирных домов», — написал он.

По словам губернатора, на месте происшествия специалисты проводят экстренные ремонтно-восстановительные работы.

4 декабря губернатор Балицкий сообщил, что артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил энергетическую инфраструктуру в регионе.

В результате атаки в северо-западной части области остались без электроснабжения 2113 абонентов. Энергетики не могут приступить к восстановительным работам, поскольку обстрел не прекращается. Аварийные бригады начнут работу сразу после стабилизации обстановки.

Ранее украинский беспилотник упал во дворе жилого дома в Энергодаре.