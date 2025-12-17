В Казахстане ужесточили наказание за нападения на медиков и водителей скорой

В Казахстане приняли закон о наказании до 12 лет тюрьмы за нападения на медиков

Нижняя палата парламента Казахстана — Мажилис — приняла закон, который вводит уголовную ответственность до 12 лет лишения свободы за нападения на медицинских работников и водителей скорой помощи. Об этом сообщает портал Zakon.kz.

Документ был одобрен депутатами 17 декабря 2025 года во втором чтении и предусматривает изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны. Закон направлен на укрепление правовой защиты медиков и водителей скорой от физического насилия и жестокого обращения при выполнении служебных обязанностей.

В тексте закона уточняется, что наказание будет зависеть от тяжести совершенного преступления и может варьироваться от штрафа до лишения свободы. Кроме того, закон определяет полномочия органов внутренних дел по проведению предварительного следствия и дознания по делам этой категории.

Как рассказал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, в новой статье четко разделили понятия насилия и угрозы. Для каждого из них предусмотрена отдельная ответственность.

