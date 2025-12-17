Сальдо сообщил о гибели мирных жителей Херсонской области после атак ВСУ

Сальдо: в Херсонской области во время атак ВСУ погибли два мирных жителя

В Херсонской области в результате ударов Вооруженных сил Украины погибли два мирных жителя, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его данным, в Голой Пристани в результате удара по легковому автомобилю погибли два мужчины. В Новой Каховке пострадала 74-летняя женщина, ее доставили в местную центральную городскую больницу.

Кроме того, в Брилевке Алешкинского округа беспилотник поразил частный дом, а также был обнаружен невзорвавшийся аппарат, информация о котором передана группам разминирования. В Костогрызово повреждено неэксплуатируемое здание Дома культуры.

Сальдо добавил, что обстрелы также затронули населенные пункты Алешки, Васильевку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Казачьи Лагеря, Каиры, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Каховку, Малую Лепетиху, Нижние Серогозы, Новую Маячку, Обрывку, Покровку и Пролетарку.

До этого дроны-камикадзе атаковали село Подывотье в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что при налете погиб мирный житель, и выразил соболезнования его близким. Чиновник пообещал оказать им материальную помощь и поддержку.

Ранее жители Краснодарского края пострадали из-за падения обломков БПЛА.