Жителя Москвы осудили за призывы вступать в «Легион «Свобода России»

Москвича осудили на восемь лет за призывы вступать в «Легион «Свобода России»
Александр Полегенько/РИА Новости

Жителя Москвы приговорили к восьми годам лишения свободы за публикацию в интернете призывов вступать в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

По данным агентства, на скамье подсудимых оказался 19-летний Артем Никитушкин.

«Суд <...> приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права администрировать сайты в интернете на срок два года и шесть месяцев», — рассказали в пресс-службе.

Как выяснили следователи, молодой человек опубликовал в интернете 15 текстовых сообщений, в которых призывал к осуществлению экстремистской деятельности и публично оправдывал терроризм. Осужденный выступал за насильственную смену государственной власти в РФ, пропагандировал и оправдывал идеологию «Легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Кроме того, посты Никитушкина содержали в себе призывы вступать в данные организации и утверждения о его личной готовности присоединиться к «Легиону «Свобода России».

На этом фоне в отношении жителя Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2, ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Речь идет о публичном оправдании терроризма, вовлечении в деятельность террористической организации, призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

В материале уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу. У фигуранта есть право обжаловать решение суда в установленном законом порядке.

Ранее в Самаре по делу об экстремизме арестовали бывшего сотрудника прокуратуры.

