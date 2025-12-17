На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи медсестра продала квартиру и пыталась вернуть ее по «схеме Долиной»

В Сочи женщина может лишиться квартиры по схеме Долиной
Женщина купила квартиру по «схеме Долиной» и не смогла въехать в жилье. Об этом сообщает kp.ru.

Россиянка по имени Елена приобрела у местной жительницы однокомнатную квартиру в Сочи. В какой-то момент продавец заявила, что стала жертвой мошенников и хочет вернуть жилье.

«Хотя по документам Елена уже стала собственником, продавец не передала ей ключи и пошла в суд – доказывать, что попала под мошенническую схему», – сообщается в публикации.

При этом в какой-то момент новая владелица вскрывала дверь своего жилья. Там все еще были вещи медсестры, которая отказалась съезжать.

По словам Елены, «старая» хозяйка работает в медицинском учреждении, поэтому Елена уверена, что женщина сможет получить документ, указывающий на заключение сделки в бессознательном состоянии.

Заседание суда по делу назначено на 27 января. По словам женщины, спор певицы Ларисы Долиной, под давлением мошенников продавшей квартиру Полине Лурье, создал прецедент, который позволит покупателям получать именно квартиру.

Ранее Верховный суд России признал незаконным пребывание Долиной в проданной квартире.

