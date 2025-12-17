На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вооруженный ножницами крымчанин устроил потасовку в автобусе и был задержан

В Севастополе задержали мужчину, угрожавшего ножницами пассажиру автобуса
true
true
true

В Севастополе мужчина угрожал ножницами пассажиру автобуса и был задержан, сообщает УМВД России по городу.

Вчера вечером, 16 декабря, около 23:30 мужчина устроил дебош в автобусе у Комсомольского парка. По словам очевидцев, 32-летний хулиган размахивал ножницами и угрожал расправой одному из пассажиров. Потасовка в салоне попала на видео.

Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, задержали злоумышленника и передали его медикам. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ.

До этого в Хабаровске девушка распылила перцовый баллончик в лицо водителю автобуса. Находившаяся в салоне пассажирка помогла мужчине промыть глаза и вызвала скорую помощь. Пострадавший получил ожог глаз.

Ранее 18-летний юноша поджег незнакомца в пустом вагоне метро и поплатился.

