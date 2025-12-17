Названа опасная причина пятен на языке

Белые пятна или налет на языке могут быть признаками грибковой инфекции или рака — в случае если они не исчезают со временем. Об этом британский врач общей практики Эли Кэннон рассказала в интервью изданию Daily Mail.

По словам Кэннон, одной из самых частых причин появления желтого налета на языке является молочница. Это грибковая инфекция, вызванная избыточным размножением дрожжеподобных грибов рода Candida. Эти грибы обычно обитают на коже, слизистых оболочках и в кишечнике человека в небольшом количестве, но при определенных условиях начинают размножаться и провоцировать воспалительный процесс.

«Особенно часто с этим состоянием сталкиваются люди, которые во время сна дышат ртом — из-за заложенности носа или привычки спать на спине. Такое дыхание приводит к сухости во рту, а недостаток слюны создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков», — рассказала врач.

Врач отметила, что изменение цвета языка может сопровождаться неприятным привкусом во рту, ощущением жжения или сухости, однако иногда протекает почти незаметно. В большинстве случаев проблема устраняется после улучшения гигиены полости рта и лечения основной причины сухости.

При этом Кэннон подчеркнула, что в редких случаях изменение цвета языка может быть связано с онкологическими заболеваниями. Насторожить должны стойкие пятна красного, белого или желтого цвета, которые не исчезают со временем и могут сопровождаться болью или уплотнением тканей. В таких ситуациях врач рекомендует не откладывать визит к специалисту и пройти обследование.

