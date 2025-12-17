На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выделили 4 фактора, омолаживающие мозг

Daily Mail: оптимизм, качественный сон, борьба со стрессом омолаживают мозг
true
true
true
close
Global Look Press

Ученые из Университета Флориды выяснили, что сочетание позитивных психологических и поведенческих привычек может существенно замедлять старение мозга, пишет Daily Mail. Согласно результатам исследования, у людей с оптимизмом, качественным глубоким сном, умением управлять стрессом и развитой социальной поддержкой мозг на МРТ выглядел в среднем до восьми лет моложе их фактического возраста.

В двухлетнем исследовании приняли участие 128 взрослых среднего и пожилого возраста с четырех континентов. Около 70% участников составляли женщины, большинство из них страдали хронической болью, связанной с остеоартритом коленного сустава, либо находились в группе риска. С помощью современных МРТ-сканирований и методов машинного обучения исследователи рассчитали так называемый «возраст мозга» и сравнили его с календарным возрастом участников.

Наиболее выраженный омолаживающий эффект наблюдался у людей с благоприятным сочетанием психологических факторов и здорового образа жизни. В то же время хроническая боль, низкий доход, невысокий уровень образования и социальное неблагополучие были связаны с более «старым» видом мозга. При этом ученые отметили, что негативное влияние трудностей со временем ослабевало, тогда как польза позитивных факторов сохранялась дольше и была более выраженной.

К дополнительным привычкам, способствующим здоровому старению мозга, исследователи отнесли отказ от курения и поддержание нормального веса.

«Наши исследования показывают, что поведение, направленное на поддержание здоровья, не только снижает боль и улучшает физическое состояние, но и оказывает накопительный положительный эффект на здоровье мозга», — отметила руководитель работы, доцент Университета Флориды Кимберли Сибилле.

Ранее был назван простой способ защитить мозг от возрастных изменений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами