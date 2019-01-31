Жириновский предлагает разрешить другим государствам вступать в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести правки в действующую Конституцию, чтобы другие государства могли вступать в состав России.

Он напомнил, что в Конституции (Основном законе) ФРГ соответствующая статья была, и ГДР воспользовалась ею в 1990 году, чтобы объединиться с западной Германией.

Реклама

«Кто же к нам придет, если нашим законом это не предусмотрено?» - задается вопросом Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, «нужно помочь вернуться не только территориям, но людям». Для этого следует уточнить в законодательстве роль миграционной службы.

«У нас это ведомство воспринимается чуть ли не как репрессивный орган, а он должен привлекать русских в Россию. Ведь миллионы уехали и жалеют об этом, миллионы стали иностранцами в 1992 году и мечтают вернуться на Родину. Мы должны помочь им, помочь воссоединиться русскому народу», - заявил Жириновский.

Это не первый раз, когда лидер ЛДПР предлагает поменять Основной закон. В частности, партию не устраивает пятая статья, посвященная территориальному устройству России. В ней говорится, что наша страна состоит из краев, областей, автономных округов и республик, которые, утверждает он, обозначены как государства, имеющие свои конституции и законодательство.

«Это никуда не годится. У нас одно единое государство. Также и государственный язык может быть только один, а остальные изучаются добровольно», - говорил Жириновский.

«О самом большом, государствообразующем народе России – русских – не сказано ни слова. Как будто его нет. Мы уже много лет предлагаем в преамбуле к Конституции заменить «Мы, многонациональный народ Российской Федерации…» на «Мы русские и другие народы России договорились о нижеследующем…», - напоминает лидер ЛДПР.

В 15-й статье сказано, что международные договора имеют большую юридическую силу в России, чем наше собственное законодательство. По сути, речь о примате международного права.

«Это вообще в чистом виде навязанная из Вашингтона идея, чтобы они всегда могли контролировать нас. Это грубейшая ошибка тех, кто писал окончательный текст Конституции», - считает Жириновский.

«Текст принятой тогда Конституции во многом не отвечает нынешним реалиям, потому что руку к нему приложили американские специалисты, и сегодня многое из того, что туда попало благодаря им, вредно нашей стране», - резюмирует он.