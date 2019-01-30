Еще один родственник Арашукова стал фигурантом уголовных дел

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В отношении родственника задержанного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова — Руслана Арашукова — возбуждены уголовные дела. Об этом говорится в видеозаписи на YouTube-канале СК России.

На кадрах правоохранители говорят Арашукову о том, что против него возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК России и статье 210.

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Ему также сообщают, что он проходит по делу в качестве подозреваемого и что в связи с расследованием у него необходимо провести обыски.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.

Ранее в СК рассказали о допросах знакомых и родственников Арашуковых, среди которых упоминался и Руслан Арашуков.