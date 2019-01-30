Следствие попросило арестовать сенатора Арашукова

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Следственный комитет России подал в столичный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. Об этом Газете.Ru сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.

Ранее стало известно, что Арашуков во время допроса в Следственном комитете потребовал переводчика, так как «не владеет в достаточной мере русским языком».