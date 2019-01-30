В Латвии идут обыски у мэра Риги Ушакова

Латвийской Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) проводит обыски в офисе и резиденции мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на источники.

Как отмечается, обыски проходят в кабинете Ушакова в Рижской думе и его резиденции. Правоохранители вынесли из кабинета Ушакова несколько портфелей и полиэтиленовых пакетов с папками для документов.

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Представители правоохранительных органов пока не дали никаких комментариев.

В свою очередь, представитель оппозиции Вилнис Кирсис от партии «Единство» заявил, что оппозиция собирает подписи о созыве митинга для отставки Ушакова.