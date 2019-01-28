В МИД Венесуэлы подтвердили контакты Каракаса с Вашингтоном
Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла ведет диалог с США. Слова министра передает РИА «Новости».
Данное заявление Арреаса сделал во время пресс-конференции, продемонстрировав дипломатические письма.
«Это реальность», — сказал министр, отвечая на вопрос о контактах Венесуэлы с Соединенными Штатами.
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Он подчеркнул, что в скором времени команды США и Венесуэлы проведут встречу. Также он выразил надежду, что контакты стран продолжатся.
Ранее стало известно, что в результате протестов в Венесуэле погибли 35 человек.