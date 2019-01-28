«Сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме»: Саакашвили призвал к смене власти в Грузии

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о сценарии, при котором на грузинской территории произойдет мирная смена власти. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По его словам, он ведет борьбу с Бидзиной Иванишвили, которая возглавляет правящую в Грузии команду.

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«Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине», — сказал Саакашвили.

Он сравнил ситуацию в Грузии с сумасшедшим домом, где пациенты заперли врачей, и призвал нейтрализовать их без жертв и насилия.

Ранее Саакашвили поддержал Тимошенко.