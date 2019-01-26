Помпео назвал виновных в «трагедии» Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Совбезе ООН возложил ответственность за кризис в Венесуэле на президента страны Николаса Мадуро, а также власти Кубы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «бывший режим Мадуро» привел Венесуэлу к гуманитарной катастрофе и вынудил «миллионы венесуэльцев» покинуть страну.

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«Бывший президент Мадуро несет полную ответственность за эту трагедию», — сказал Помпео.

Также она обвинил в непосредственной причастности к ухудшению положения в стране Кубу.

«Непосредственно Куба сделала ситуацию хуже», — добавил Помпео.

23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Москва выразила поддержку Мадуро.

Ранее газета The Wall Street Journal рассказала о звонке из США перед самопровозглашением Гуайдо.