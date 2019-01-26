Помпео назвал виновных в «трагедии» Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Совбезе ООН возложил ответственность за кризис в Венесуэле на президента страны Николаса Мадуро, а также власти Кубы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, «бывший режим Мадуро» привел Венесуэлу к гуманитарной катастрофе и вынудил «миллионы венесуэльцев» покинуть страну.
«Бывший президент Мадуро несет полную ответственность за эту трагедию», — сказал Помпео.
Также она обвинил в непосредственной причастности к ухудшению положения в стране Кубу.
«Непосредственно Куба сделала ситуацию хуже», — добавил Помпео.
23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Москва выразила поддержку Мадуро.
Ранее газета The Wall Street Journal рассказала о звонке из США перед самопровозглашением Гуайдо.