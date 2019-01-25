Вучич отказался признавать Гуайдо президентом Венесуэлы
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона не намерена признавать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время Сербия не собирается признавать Гуайдо.
Ранее Гуайдо заявил, что не собирается идти на диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
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23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Россия выразила поддержку Мадуро.