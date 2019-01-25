Вучич отказался признавать Гуайдо президентом Венесуэлы

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона не намерена признавать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время Сербия не собирается признавать Гуайдо.

Ранее Гуайдо заявил, что не собирается идти на диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

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23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Россия выразила поддержку Мадуро.