Лидер оппозиции Венесуэлы пообещал рассмотреть «амнистию» Мадуро

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Лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо заявил, что рассмотрит «амнистию» действующего президента страны Николаса Мадуро и его ближайшего окружения, если они встанут на сторону конституции и восстановления порядка. Данное заявление Гуайдо сделал в интервью Univision.

Он подчеркнул, что вопрос «амнистии» стоит на «повестке дня».

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«Это гарантии для тех, кто готов встать на сторону Конституции для восстановления порядка», — сказал Гуайдо.

Ранее в МИД Венесуэлы заявляли, что Гуайдо и США хотят «запустить руку в венесуэльские богатства».