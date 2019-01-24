Захарова отреагировала на слова Макрона о протестах в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о протестах в Венесуэле.

Макрон поприветствовал «храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выступают за демократию в стране». Дипломат иронично заметила, что участники протестного движения «желтых жилетов» могут «приревновать» французского лидера.

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»«Желтые жилеты» могут и заревновать - их Президент Франции так не хвалил ни разу», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Макрон поддержал протестующих в Венесуэле.