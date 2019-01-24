Трамп перенес заблокированное обращение к конгрессу США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что обратиться к конгрессу с ежегодной речью «О положении страны» после завершения шатдауна. Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что не позволит Трампу выступить с ежегодным обращением.

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«Я сделаю обращение, когда шатдаун закончится. Я не ищу альтернативное место для обращения «О положении страны», — написал Трамп.

Он заверил, что не существует места, которое могло бы сравниться с палатой представителей по «истории, традициям и важности».