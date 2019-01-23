Переговоры Путина и Эрдогана завершились

Переговоры президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом завершились. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча началась в 17.40 мск и продлилась более трех часов. Сначала лидеры пообщались тет-а-тет, после чего к ним присоединились члены делегаций двух государств.

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Ранее сообщалось, что Путин провел экскурсию по своему кабинету для премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи российского и турецкого президентов.