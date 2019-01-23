Лавров встретится с главой МИД Ирака

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим иракским коллегой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, мероприятие состоится 30 января.

Также Лавров посетит Алжир, Марокко и Тунис в рамках турне, которое состоится 23-26 января.

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По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, на встрече особое внимание будет уделено вопросам по противодействию международному терроризму и экстремизму.

Ранее сообщалось, что Лавров раскрыл детали будущей встречи Путина и Эрдогана.