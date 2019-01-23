Лавров встретится с главой МИД Ирака
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим иракским коллегой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, мероприятие состоится 30 января.
Также Лавров посетит Алжир, Марокко и Тунис в рамках турне, которое состоится 23-26 января.
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По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, на встрече особое внимание будет уделено вопросам по противодействию международному терроризму и экстремизму.
Ранее сообщалось, что Лавров раскрыл детали будущей встречи Путина и Эрдогана.