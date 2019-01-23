СМИ: НАБУ закрыло одно из дел против Гройсмана

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное дело в отношении премьер-министра и экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана о его возможных злоупотреблениях и подделке документов при подписании закона «О госбюджете на 2016 год» на Украине. Об этом сообщают «Украинськи Новини» со ссылкой на источник в НАБУ..

Согласно материалам дела, являясь спикером Рады, Гройсман подписал план государственного бюджета на 2016 год, где в пункте 10 были внесены правки, что нарушает требования ст. 45 закона «О регламенте Рады».

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Отмечается, что решение о закрытии дела было принято из-за «отсутствия состава преступления в действиях Гройсмана».

Ранее сообщалось, что Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны.