Переговоры Путина и Абэ длились более трех часов
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Подчеркивается, что переговоры двух лидеров длились более трех часов.
Ожидается, что стороны проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
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Ранее сообщалось, что Путин обратился к Абэ на «ты» во время московских переговоров.
Как в таких условиях идут переговоры двух лидеров, «Газета.Ru» рассказывает в онлайн-трансляции.