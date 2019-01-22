Переговоры Путина и Абэ длились более трех часов

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подчеркивается, что переговоры двух лидеров длились более трех часов.

Ожидается, что стороны проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

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Ранее сообщалось, что Путин обратился к Абэ на «ты» во время московских переговоров.

Как в таких условиях идут переговоры двух лидеров, «Газета.Ru» рассказывает в онлайн-трансляции.