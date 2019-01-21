Эрдоган и Трамп договорились ускорить переговоры по Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стороны договорились ускорить переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.

Как отмечается, Трамп и Эрдоган также согласились принять меры для уничтожения остатков боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в регионе.

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Ранее сообщалось, что в Турции экс-представителя Трампа обвинили в поддержке террористов.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.