Эрдоган и Трамп договорились ускорить переговоры по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, стороны договорились ускорить переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.
Как отмечается, Трамп и Эрдоган также согласились принять меры для уничтожения остатков боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в регионе.
Реклама
Ранее сообщалось, что в Турции экс-представителя Трампа обвинили в поддержке террористов.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.