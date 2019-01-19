В Польше похоронили убитого мэра Гданьска

В Архикафедральной Мариацкой базилике в Гданьске прошли похороны убитого главы города Павла Адамовича, передает РИА «Новости».

Заупокойную мессу, которая шла с полудня, вел архиепископ Славой Лешек Глудзь.

Проститься с Адамовичем пришли тысячи человек, многие из них не смогли попасть в церковь.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Польше начались похороны Адамовича.

Адамович скончался от ножевых ранений, нанесенных ему в результате покушения. Нападение произошло 13 января во время благотворительного концерта WOŚP. Вооруженный ножом мужчина напал на мэра города и нанес ему несколько ударов, в том числе в область сердца.