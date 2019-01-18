Трамп собирает деньги на кирпичи для нежелающих строить стену демократов
Президент США Дональд Трамп собирает у своих сторонников пожертвования, чтобы купить кирпичи и отправить их отказывающимся финансировать строительство стены на границе с Мексикой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт со сбором пожертвований.
Чтобы помочь президенту США, его сторонники должны заплатить по $20 за кирпич.
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Сообщается, что кирпичи Трамп хочет отправить лидерам демократов в конгрессе.
«Мы поставили цель отправить 100 тысяч кирпичей в их офисы, чтобы доказать, что идея стены работает!» — говорится на сайте по сбору пожертвований.
Ранее сообщалось, что Трамп посчитал все стены в мире.