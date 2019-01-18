Трамп собирает деньги на кирпичи для нежелающих строить стену демократов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/37/12129037/RTS2AN8H-pic905-895x505-9584.jpg">

Президент США Дональд Трамп собирает у своих сторонников пожертвования, чтобы купить кирпичи и отправить их отказывающимся финансировать строительство стены на границе с Мексикой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт со сбором пожертвований.

Чтобы помочь президенту США, его сторонники должны заплатить по $20 за кирпич.

Реклама

Сообщается, что кирпичи Трамп хочет отправить лидерам демократов в конгрессе.

«Мы поставили цель отправить 100 тысяч кирпичей в их офисы, чтобы доказать, что идея стены работает!» — говорится на сайте по сбору пожертвований.

Ранее сообщалось, что Трамп посчитал все стены в мире.