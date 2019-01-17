Глава ПАСЕ отреагировал на решение Госдумы
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье прокомментировал решение Госдумы по поводу участия в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он сожалеет о том, что Госдума решила не направлять свою делегацию для участия в работе ПАСЕ.
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Он также добавил, что уведомит членов президентского комитета и бюро ассамблеи о решении российской стороны.
Паскье подчеркнул, что Россия обязана участвовать в работе ПАСЕ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение российского парламента по поводу участия в ПАСЕ.