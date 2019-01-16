СМИ сообщили о задержании боевика, готовившего покушение на Путина в Сербии

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В Сербии недалеко от города Нови-Пазар задержан боевик, который якобы готовил покушение на президента России Владимира Путина во время его визита в Белград 17 января. Об этом сообщает местное издание «Правда».

Как отмечается, речь идет о 21-летнем ваххабите Армине Алибашиче.

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Уточняется, что внимание правоохранителей привлек его рюкзак. В нем была обнаружена винтовка с оптическим прицелом.

После инцидента в доме задержанного был произведен обыск, в результате которого был найден целый арсенал оружия и компоненты, необходимые для создания взрывчатки. Также в квартире боевика был обнаружен флаг ИГ (организация запрещена в России) и другие материалы, связанные с террористической группировкой.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали угрожавшего президенту мужчину после гибели мэра.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России