Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

В Китае рассказали о значении обменов с Россией

Liu Zheng/AP

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин уделяет большое внимание обменам между жителями Китая и КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на просьбу агентства подтвердить готовность продлить безвизовый режим для российских граждан, дипломат отметила, что китайская сторона «приветствует большее количество российских друзей, желающих воспользоваться безвизовым режимом для посещения Китая и ознакомления с его красотой».

6 апреля газета «Известия» писала со ссылкой на МИД России, что Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян еще на один год. В министерстве отметили, что в этом случае он будет действовать до сентября 2027 года.

Китай с 15 сентября 2025 года отменил визы для российских путешественников. Поехать в Поднебесную на отдых или по делам стало намного проще: больше не нужно собирать бумаги, стоять в очередях и платить консульский сбор. Однако и у безвизового въезда есть свои условия. О том, какие документы потребуются для пересечения границы, о каких ограничениях важно знать и какие нюансы учитывать, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала историю россиянина, переехавшего в Китай.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!