В Китае рассказали о значении обменов с Россией

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин уделяет большое внимание обменам между жителями Китая и КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на просьбу агентства подтвердить готовность продлить безвизовый режим для российских граждан, дипломат отметила, что китайская сторона «приветствует большее количество российских друзей, желающих воспользоваться безвизовым режимом для посещения Китая и ознакомления с его красотой».

6 апреля газета «Известия» писала со ссылкой на МИД России, что Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян еще на один год. В министерстве отметили, что в этом случае он будет действовать до сентября 2027 года.

Китай с 15 сентября 2025 года отменил визы для российских путешественников. Поехать в Поднебесную на отдых или по делам стало намного проще: больше не нужно собирать бумаги, стоять в очередях и платить консульский сбор. Однако и у безвизового въезда есть свои условия. О том, какие документы потребуются для пересечения границы, о каких ограничениях важно знать и какие нюансы учитывать, — в материале «Газеты.Ru».

