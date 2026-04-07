СМИ: новые планы Пентагона дают Трампу возможность избежать обвинений в военных преступлениях

Politico: США расширяют список вариантов нанесения ударов по Ирану
Пентагон расширил список иранских энергетических объектов, которые США могут атаковать, включив в него объекты, обеспечивающие топливом и электроэнергией военных и гражданское население. Это вероятный обходной путь на случай, если Вашингтон обвинят в военных преступлениях за нанесение ударов по объектам первостепенной инфраструктуры, сообщила газета Politico со ссылкой на двух представителей ведомства.

По словам двух представителей минобороны США, военные планировщики пересматривают список, поскольку американские и израильские военные самолеты ищут новые цели после пяти недель круглосуточных ударов по военным объектам и наращивания численности американских наземных войск в регионе. Двойное назначение целей делает их законными, заявили чиновники.

6 апреля американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану разрушением всех мостов и выведением из строя электростанций, если иранцы не достигнут соглашения с США в ближайшее время.

По информации издания, представители Пентагона спорят о том, насколько это обоснованно. Разногласия касаются того, где провести черту между военными и гражданскими объектами, например опреснительными установками, которые могут считаться целями, поскольку военным тоже нужна вода для питья.

В начале марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряжённости на Ближнем Востоке.

Ранее конгрессмен Фэллон заявил, что Трамп отправит сухопутные войска в Иран.

 
