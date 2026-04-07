Россияне стали чаще слушать шансон

В России увеличился спрос на шансон в 2026 году

В России стали чаще слушать шансон с начала 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка».

Платформа проанализировала прослушивания этого жанра ко дню рождения шансонье Михаила Круга. 7 апреля певцу могло исполниться 64 года. С начала 2026 года число прослушиваний шансона выросло на 21%.

Наибольшая плотность проигрываний категории на одного пользователя зафиксирована в Якутии (Республика Саха). Немногим меньше она оказалась в Краснодарском крае и Свердловской области. Вошли в топ-5 Новосибирская область и столица России с примыкающими к ней территориями.

По данным аналитиков, шансон пользуется наибольшим спросом среди аудитории от 35 до 44 лет.

Песня Мафика «Джульетта и вор» стала самой популярной шансон-композицией. Вторым наиболее прослушиваемым треком стал «Я ревную тебя» Кати Огонек. На третьем месте «Московская песня» Сергея Трофимова. Также в топе-10 оказались такие композиции, как «Город Сочи» Трофимова, «Осень жизни» Владимира Асмолова, «Запахло весной» группы «Бутырка», «Владимирский централ» Михаила Круга, «Человек в телогрейке» Ивана Кучина, «Пьяная вишня» Виктора Королева и «Радовать» Анатолия Днепрова.

Ранее Любовь Успенская назвала свою преемницу.