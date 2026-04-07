Загадочно пропавшая звезда шоу «Холостяк» найдена мертвой

Звезду венгерской версии шоу «Холостяк» Аннабеллу Ловас, пропавшую при загадочных обстоятельствах, нашли без признаков жизни. Об этом сообщила британская газета The Sun.

Тело девушки нашли в начале марта 2025 года на испанском острове Гран-Канария, который входит в состав Канарских островов. Она была обнажена ниже пояса. Личность умершей установили лишь недавно. Стало известно, что тело принадлежит 32-летней Аннабелле Ловас. Заявление об ее исчезновении ранее в том же году подали родственники.

Полиция смогла определить, кому принадлежит тело, по зубам и стоматологическим данным. Отпечатки пальцев получить было невозможно, поскольку кончики пальцев разрушились из-за долгого пребывания в воде. Причина смерти Ловас устанавливается.

Ловас участвовала в венгерской версии шоу «Холостяк» в 2021 году. Она вместе с другими девушками боролась за сердце олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Давида Тота. После завершения съемок в проекте Ловас активно вела соцсети и рассказывала о своем лечении рака груди. По данным полиции, после борьбы с онкологическим заболеванием Аннабела столкнулась с психологическими проблемами и переехала на Канарские острова. По предварительной информации, незадолго до смерти она осталась без средств к существованию и вела бродяжнический образ жизни.

