Вдова Оззи Осборна выставила на продажу их поместье в Лос-Анджелесе

WSJ: поместье Оззи Осборна в США продается за $17 млн
Вдова британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон выставила на продажу их поместье в Лос-Анджелесе за $17 млн. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, семья Осборнов купила поместье, построенное в 1920-х годах, в 2015 году за $11,85 млн. Общая территория поместья составляет около 2 тысяч квадратных метров, площадь главного строения — более 900 кв. м.

Отмечается, что впервые Осборны задумались о продаже поместья еще при жизни Оззи, однако отказались от этой идеи.

24 марта издание Page Six сообщало, что дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли Осборн расторгла помолвку с участником группы Slipknot Сидом Уилсоном.

Причиной расторжения помолвки стала кончина отца Осборн. Певица тяжело переживает потерю родителя.

Уилсон сделал предложение Келии перед ее родителями за кулисами прощального шоу Оззи Озборна в июле 2025 года. Обручальное кольцо артистки выполнено в виде пчелы. Это эксклюзивное украшение стало данью уважения подруге Келли Джоан Риверс, которой не стало в 2014 году.

Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

