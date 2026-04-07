Синоптик рассказала, когда москвичам ждать первую весеннюю грозу

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила РИА Новости, что первая весенняя гроза ожидается в Москве в конце апреля.

По словам Паршиной, сейчас гроза невозможна, так как погода слишком холодная.

«Грозу можно ожидать, когда резко меняется температура, например, с тепла на холод, а это возможно под конец апреля. Безусловно, грозы бывают и в середине апреля, и даже зимой, но их вероятность очень мала», — поделилась она.

7 апреля ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщала, что град может выпасть 9 апреля в Москве.

Утром 7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение дня температура воздуха в Москве составит от +8°C до +11°C. В городе ожидается кратковременный дождь, будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Скорость порывов ветра достигнет четырех–девяти метров в секунду.

До этого жителям и гостям российской столицы рассказали, что 8 апреля в Москве и области прогнозируются дождь и мокрый снег.

Ранее синоптик рассказал, какую погоду ждать в Москве на Пасху.

 
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
