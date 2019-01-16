Россия не будет подавать заявку на участие в сессии ПАСЕ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/12129511/20161011_sha_c162_630-pic905-895x505-15646.jpg">

Российская делегация не собирается подавать заявку на участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это связано с ограничением ее полномочий в ПАСЕ.

«Таким образом, сохраняется вероятность дальнейшей дискриминации российской делегации по политическим мотивам», — говорится в документе.

Реклама

В заявлении Совфеда, которое будет рассмотрено 16 января,утверждается, что ПАСЕ «отошла от базовых принципов демократии» и нарушила принцип «суверенного равенства государств».

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой ответил на вопрос о взносах России в Совет Европы в 2019 году.