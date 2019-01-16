Песков высказался по проблеме Курил

<img src="//img.gazeta.ru/files3/725/11681725/upload-RIAN_3284689.HR.ru-pic905-895x505-50212.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры России и Японии по Курильским островам. Об этом сообщает «Аргументы и факты.

Он подчеркнул, что местные жители в любом случае не пострадают.

«Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил», — сказал Песков.

Реклама

Представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин и его японский коллега Синдзо Абэ ищут формулировку, которая бы устроила оба государства. Он также назвал отсутствие мирного договора «абсурдом», отметив, что это сдерживает развитие двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что более трети японцев хотят вернуть четыре Курильских острова, показал опрос.