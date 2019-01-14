Трамп рассказал, почему ФБР решило его проверить

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР начало в его отношении проверку под влиянием сторонников экс-главы ведомства Джеймса Коми, которого американский лидер уволил в мае 2017 года, передает ТАСС.

При этом Трамп назвал сотрудников ФБР «отличными людьми», которым, по его мнению, стыдно за свое прошлое руководство.

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«Думаю, они его начали, поскольку я уволил Коми. Для страны это было отличной вещью. Так что лица, которые вели это расследование, — это пойманные, известные негодяи. Видимо, можно использовать и фразу «нечистые на руку копы», — сказал Трамп.

Ранее Трамп ответил на вопрос о работе на Россию.