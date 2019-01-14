Лавров призвал Токио не искажать договоренности при работе над мирным договором

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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о начале российско-японских переговоров по поводу заключения мирного договора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что об этом министр сказал на переговорах со своим коллегой из Японии Таро Коно. Лавров напомнил, что работа над документом должна быть профессиональной, без противоречивых заявлений в публичном пространстве и искажения уже достигнутых договоренностей.

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«Поэтому хотел бы еще раз призвать наших японских коллег строго следовать договоренностям наших лидеров», — сказал Лавров.

Ранее в Японии объяснили «отмену» брифинга после переговоров в Москве.