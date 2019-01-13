Захарова: Россия не ставит под сомнение принадлежность Курил

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что принадлежность Курильских островов России не подвергается сомнению.

«Вопрос о территориальной принадлежности островов на данный момент для Российской Федерации вообще никаким образом не подвергается никакому сомнению», — заявила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия-1», что российскую сторону удивило нежелание Японии проводить пресс-конференцию по итогам московских переговоров.