Порошенко призвали провести опрос о переходе церквей в ПЦУ
Президента Украины Петра Порошенко призвали одновременно с выборами главы государства провести опрос населения о переходе их церквей в новообразованную Православную церковь Украины (ПЦУ), передает УНН со ссылкой на электронную петицию.
«Во избежание любых противоречий в вопросе мнения общины по принадлежности их церквей и перехода к ПЦУ. Предлагаю, организовать и провести опрос населения, одновременно с президентскими выборами, по их отношение к переходу к автокефальной церкви», — говорится в тексте петиции.
Ранее сообщалось, что Синод Вселенского патриархата подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.