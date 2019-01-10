Порошенко призвали провести опрос о переходе церквей в ПЦУ

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Президента Украины Петра Порошенко призвали одновременно с выборами главы государства провести опрос населения о переходе их церквей в новообразованную Православную церковь Украины (ПЦУ), передает УНН со ссылкой на электронную петицию.

«Во избежание любых противоречий в вопросе мнения общины по принадлежности их церквей и перехода к ПЦУ. Предлагаю, организовать и провести опрос населения, одновременно с президентскими выборами, по их отношение к переходу к автокефальной церкви», — говорится в тексте петиции.

Ранее сообщалось, что Синод Вселенского патриархата подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.