Bloomberg: разрешить кризис Макрону поможет политика, а не «железный кулак»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/615/12091615/ap_mac-pic905-895x505-85792.jpg">

Президент Франции Эммануэль Макрон сам загнал себя в угол, выбрав типичную политику «законности и правопорядка» в ответ на протестное движение в стране, однако ему нужна эффективная политика, а не «железный кулак», пишет в колонке для агентства Bloomberg обозреватель Лионель Лаурен.

Протестное движение «желтые жилеты» постепенно раскалывается после шагов президента Франции Эммануэля Макрона потратить миллиарды евро, чтобы успокоить французских граждан, уставших от высокой стоимости жизни, констатирует автор. Однако до сих пор многие выходят на акции — в прошедшие выходные по всей Франции выразили уличный протест почти 50 тыс. жителей, говорится в материале.

Реклама

Недавно в правительстве предложили ужесточить законодательство в вопросе организации несогласованных митингов. Агентство отмечает, что более трудный вопрос заключается в том, что по данным некоторых опросов общественная поддержка движения остается на уровне 55%.

Корни этого кризиса, очевидно, глубокие на фоне снижения французской экономики. И риск для властей здесь заключается в том, что грубые действия дают обратный эффект, пишет автор. Макрон должен оставаться политиком, а не становиться полицией, эффективная политика лучше, чем железный кулак, отмечает он.