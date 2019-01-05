В Совфеде отреагировали на заявление Пелоси об опасных отношениях Трампа и Путина

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси об «опасных» отношениях президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Косачев отметил, что подобные заявления являются элементом начинающейся предвыборной гонки.

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Он также добавил, что американская сторона не учитывает соображения политической этики.

Спикер конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее беспокоят отношения президента США Дональда Трампа с «преступниками» вроде российского лидера Владимира Путина.