Зеленский рассказал, когда обнародует предвыборную программу

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Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что обнародует предвыборную программу после того, как будет официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, передает ТСН.

О своем решении участвовать в президентских выборах шоумен объявил за несколько минут до наступления нового года. Ради его предвыборного заявления телеканал «1+1» даже перенес обращение действующего главы государства Петра Порошенко к гражданам Украины.

Ранее сообщалось, что сайт Зеленского был атакован хакерами сразу после запуска.