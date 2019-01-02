Зеленский рассказал, когда обнародует предвыборную программу
Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что обнародует предвыборную программу после того, как будет официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, передает ТСН.
О своем решении участвовать в президентских выборах шоумен объявил за несколько минут до наступления нового года. Ради его предвыборного заявления телеканал «1+1» даже перенес обращение действующего главы государства Петра Порошенко к гражданам Украины.
Ранее сообщалось, что сайт Зеленского был атакован хакерами сразу после запуска.